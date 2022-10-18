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鵠崙設計目前已經為企業與品牌製作超過200多個網站，其中包含形象網站、部落格、電子商務網站、一頁式網站甚至是客製化網站，還在持續積累當中，我們期望以技術、誠信打造口碑，以網路行銷要點與網頁設計技術做為輔助促進企業發展的第一要務，提供專人在線服務，只要您需要我們一直都在。

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品牌的數位櫥窗
經得起消費者打量

透過RWD網頁設計，使企業網站適配各式螢幕尺寸，在電腦、平板、手機裝置皆可流暢使用！且透過 WordPress 的操作介面，讓網站結構調整變得容易，進而讓網站SEO優化更容易 。

客戶案例

完整嚴謹的規劃品牌
為企業打造一手好牌

當企業將企業識別訂定詳細規範，將有助於被社會大眾識別和記住，鵠崙設計為企業與品牌規劃LOGO、名片與相關文宣品，除了能為您的品牌規劃方向提供建議，也能在行銷上有效輔助企業。

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數位行銷新時代提升轉換
新狀態

數位行銷能透過數據化方式來掌握投資回報率，鵠崙設計也以專業的網站分析工具如 Google Analytics 來為網站做全方位分析，還能透過網站數據的積累，使企業的行銷活動更為有效。

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專業的
拍攝技術
提高消費者對品牌的認知度

國外有許多研究顯示，消費者會在很短的時間內，形成他們對於品牌、商品視覺吸引力的看法，因此透過專業的拍攝技術，將有效吸引消費者目光並留下品牌印象。

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